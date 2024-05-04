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İYİ Parti’nin yeni A Takımı belli oldu! Dervişoğlu Başkanlık Divanı’nı açıkladı

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 04.05.2024 10:01
İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı açıklandı. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun A Takımı’nda 14 yeni isim yer aldı. Şükrü Kuleyin ve Ahmet Kamil Erozan ise GİK'te yer almadığı halde Genel Başkan kontenjanından Divan’a girdi.
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