04 Mayıs 2024, Cumartesi
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1 Mayıs'ta polise saldırı! Provokatörler ifadelerinde ne anlattı?
Saraçhane'de provokasyon yaparak polislere saldıran 29 şüphelinin kaçtıkları adreslerde yakalandıklarını duyurdu. Yakalananlar arasında CHP trolü olan sosyal medyada "Basel" kullanıcı adıyla tanınan Bekir Aslan da olduğu öğrenildi. Soruşturmaya dair önemli bilgileri A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.