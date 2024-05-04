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Özgür Özel’den boş koltuk açıklaması: Asılmış krizleri yeniden konuşmak anlamlı değil

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 04.05.2024 10:42
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası ilk kez konuştu. Görüşmenin Türkiye demokrasisi için önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi. DEM Parti eş başkanlarının ziyareti sonrası konuşan Özel'in başka dikkat çeken mesajları da oldu.
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