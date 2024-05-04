Başkan Erdoğan'ın CHP ziyareti ne zaman? Tarih belli oldu mu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaretinin ardından gözler şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iade-i ziyaretinde. Peki o ziyaret ne zaman ve nerede yapılacak? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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