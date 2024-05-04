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Başkan Erdoğan'ın CHP ziyareti ne zaman? Tarih belli oldu mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.05.2024 11:57
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaretinin ardından gözler şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iade-i ziyaretinde. Peki o ziyaret ne zaman ve nerede yapılacak? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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