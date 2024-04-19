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FETÖ'den aranan firari emniyet müdürü hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 19.04.2024 09:32
Güncelleme:19.04.2024 11:09
Kayseri'de terör örgütü FETÖ'den aranan firari emniyet müdürü, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ş.Ü., Emniyet’e götürüldü.
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