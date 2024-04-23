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Fethiye’de dalgıçlardan 23 Nisan kutlaması! Dev Türk bayrağı açtılar

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 23.04.2024 15:34
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı bir etkinlikle kutladı. Dalgıçla denizin dibinde dev Türk bayrağı açtı.
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