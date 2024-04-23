Fethiye’de dalgıçlardan 23 Nisan kutlaması! Dev Türk bayrağı açtılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı bir etkinlikle kutladı. Dalgıçla denizin dibinde dev Türk bayrağı açtı.

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