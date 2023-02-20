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FAY HARİTASI güncellendi! Prof. Dr. Süleyman Pampal: Faylar değil bina önemli

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Giriş: 20.02.2023 10:15
Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin ardından herkesin aklına aynı soru geldi. "Yaşadığım şehrin altında fay var mı?" merak edilen soruyu Maden Tetkik Arama Kurumu güncellediği diri fay haritası ile yanıtladı. Türkiye'de 485 diri fay bulunuyor. Bu da 485 noktada 5,5 üzerinde deprem riski olduğu anlamına geliyor. Aynı haritaya göre fay üstünde 45 il ve 110 ilçe yer alıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Uzmanına sorduk...
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