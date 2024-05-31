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AK Parti’den tasarruf tedbirli kamp! Basılı doküman olmayacak, aileler katılmayacak

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 31.05.2024 10:42
AK Parti hafta sonu kampa giriyor ancak bu kamp diğerlerinden farklı. Bu kez kamuda tasarruf tedbirleri uygulanacak. Basılı doküman dağıtılmayacak, vekiller aileleri ile değil tek katılacak üstelik odasını da bir başka vekille paylaşacak.
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