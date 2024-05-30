CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp memleketinden bihaber! "Çürük okul' yalanı elinde patladı

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulunda Digor ilçesi Şatıroğlu ilkokulunda çürük bir okulda iki sınıfta 80 öğrencinin eğitim aldığını ve ortaokul öğrencilerinin başka köyde bulunan okula yürüyerek gittiğini, okulda tezek yakıldığını iddia etti. Alp'in çürük okul iddiası kısa sürede yalan çıktı. 76 öğrencinin 4 sınıfta eğitim aldığı öğrenilen Şatıroğlu İlkokulunda tezek değil, devlet tarafından karşılanan odun/kömür yakıldığı ayrıca ortaokul öğrencilerinin yürüyerek değil ilçe merkezindeki Türk Telekom Yatılı Bölge Ortaokuluna yerleştirilmiş durumda olduğu öğrenildi.