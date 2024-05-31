Hamas'tan ateşkes açıklaması: İsrail saldırılarını durdurursa tam bir anlaşmaya hazırız

Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde rehine ve mahkum takasını da kapsayan 'tam bir anlaşmaya' hazır olduğunu duyurdu. Hamas, yaptığı açıklamada, "İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurursa rehinelerin takası da dahil tam bir anlaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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