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Hamas'tan ateşkes açıklaması: İsrail saldırılarını durdurursa tam bir anlaşmaya hazırız

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 31.05.2024 10:11
Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde rehine ve mahkum takasını da kapsayan 'tam bir anlaşmaya' hazır olduğunu duyurdu. Hamas, yaptığı açıklamada, "İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurursa rehinelerin takası da dahil tam bir anlaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
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