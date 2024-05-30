Yeni dehşet senaryosu: Çin-ABD savaşı! Olası bir savaşta askeri potansiyel kimden yana? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Çin-Tayvan-ABD... sonrası tufan mı? Pasifik'te askeri hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Birleşik Devlet, Çin ile 2027 yılında savaş çıkma olasığına karşı bölgede nükleer bombardıman uçakları uçuyor. Almanya ise Pasifik'te askeri üs kurmaya hazırlanıyor. Bir yandan bölgede Tayvan ve Çin arasında gerilim gittikçe artıyor. Dünya konvansiyonel bir savaşın içinde mi? Çin ile ABD arasındaki olası bir savaşta kimin askeri gücü ve silahları daha fazla? Uzman isimler dehşet senaryosu ile ilgili tüm detayları en etkili harita üzerinden A Haber'de değerlendirdi.