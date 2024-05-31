31 Mayıs 2024, Cuma
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20 bin öğretmen alımında son gün! Adayların yerleştirildikleri merkezler 10 Haziran'da ilan edilecek
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusunun başvuru tarihlerini resmi internet sitesinden duyurdu. Yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurularda bugün son gün. Peki, sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman bitecek? Sınav merkezleri ne zaman belli olacak? Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.