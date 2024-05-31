İYİ Parti'de Antalya Milletvekili Aykut Kaya istifa etti

İYİ Parti'den Antalya milletvekili olan Aykut Kaya, partisinden istifa etti. Bu istifa ile birlikte İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 36'ya düştü. Kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, "Büyük bir heyecan ve umutla dahil olduğum İYİ Partide, milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım." dedi.

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