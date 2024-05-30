TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ekonomi mesajı: Türkiye Yüzyılı hedefleri kısıtlanamaz!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahariye Mevlevihanesi'nde, 'Zamanı Aşan Miras; İpekyolu Sergisi ve Sempozyumu'na katıldı. Kurtulmuş, "Türkiye Yüzyılı olarak ortaya koymuş olduğumuz bu hedefler sadece bir tek alanla kısıtlı kalamaz. Türkiye, ekonomisi güçlü bir ülke olacak. Türkiye, Milli Savunma Sanayi'de güçlü bir ülke olacak. Türkiye altyapıları, dünyada rekabet edebilen bir ülke olacak." dedi. .