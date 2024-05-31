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Otobüs biletleri uçak biletinden pahalı! Otobüs bileti fiyatı neden arttı?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 31.05.2024 11:31
Kurban Bayramı öncesinde otobüs bileti fiyatları uçak bileti fiyatlarını geçti. Peki otobüs bileti fiyatı neden arttı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi avukat Yunus Emre Çakıroğlu aktardı.
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