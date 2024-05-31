Müge Anlı'da mide bulandıran olay! Gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Üvey kızlarına tecavüz etmiş...

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te işlenen istismar vakası izleyenleri şoke etti. Tüm Türkiye'yi sarsan olayda Selahattin, stüdyoya gelerek kızı ve arkadaşının kaybolduğunu iddia etmiş, ancak gerçeklerin ortaya çıkmasıyla programdan kaçmıştı. Kayıp kızlar üvey babalarının kendilerine küçük yaşlarından beri tecavüz ettiğini, satırla saldırdığını, dövdüğünü söyledi. Kızlar gözyaşları içinde "Selahattin bize 'Dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bizi korkutup tecavüz ediyordu" dedi. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları...