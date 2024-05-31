31 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Müge Anlı'da mide bulandıran olay! Gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Üvey kızlarına tecavüz etmiş...

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te işlenen istismar vakası izleyenleri şoke etti. Tüm Türkiye'yi sarsan olayda Selahattin, stüdyoya gelerek kızı ve arkadaşının kaybolduğunu iddia etmiş, ancak gerçeklerin ortaya çıkmasıyla programdan kaçmıştı. Kayıp kızlar üvey babalarının kendilerine küçük yaşlarından beri tecavüz ettiğini, satırla saldırdığını, dövdüğünü söyledi. Kızlar gözyaşları içinde "Selahattin bize 'Dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bizi korkutup tecavüz ediyordu" dedi. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 11:29
  • 1
  • 11
Müge Anlı’da mide bulandıran olay! Gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Üvey kızlarına tecavüz etmiş...

Müge Anlı'nın programında gün yüzüne çıkan korkunç bir olay tüm Türkiye'yi şoke etti. Geçtiğimiz günlerde "Kızım ve arkadaşı kaçmak için öğünlerime ilaç attı" diye bir iddia ile Selahattin adlı bir adam programa katılmıştı. Adam kayıp kızları aradığını söylemişti.

  • 2
  • 11
Müge Anlı’da mide bulandıran olay! Gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Üvey kızlarına tecavüz etmiş...

Figen ve Bahar adlı kardeşler kayıplarının 15. gününde bulundu. Programda F.T.B. ve B.D adlı kızları arayan Selahattin ile ilgili bugün korkunç sırlar anlatıldı. Adamın, genç kızlara ve yanındakilere "Hepinizi karım yapacağım" dediği ve üvey kızlarına yıllardır tecavüz ettiği ortaya çıktı. Kayıp kızlar üvey babalarının kendilerine küçük yaşlarından beri tecavüz ettiğini, satırla saldırdığını, dövdüğünü söyledi.

  • 3
  • 11
Müge Anlı’da mide bulandıran olay! Gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Üvey kızlarına tecavüz etmiş...

Yıllardır istismara uğrayan genç kızlar Müge Anlı'ya Selahattin adlı şahsın onlara tecavüz ettiği videoları teslim etti. Görüntüleri izleyen Müge Anlı ve izleyenler şoke oldu. Müge Anlı, kızların yıllardır tecavüze uğradığını, polise şikayet ettiklerini ancak bir çözüm bulunamadığını açıkladı. Yetkililere seslenen Müge Anlı, kızların bir an önce güvenli bir ortama alınmasını ve adam hakkında gerekli cezanın uygulanmasını dedi.

  • 4
  • 11
Müge Anlı’da mide bulandıran olay! Gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Üvey kızlarına tecavüz etmiş...

TECAVÜZE UĞRADIM DEDİ

Selahattin, kızların kendisine uyku hapı verip tecavüze uğradığını savundu. Kızların annesinin de durumdan haberdar olduğu öğrenildi.

  • 5
  • 11
Müge Anlı’da mide bulandıran olay! Gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Üvey kızlarına tecavüz etmiş...

Kızların büyük ablası Gizem'in de Selahattin ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Kızlar, Gizem'in Selahattin ile kendi rızası ile birlikte olduğunu söyledi.