31 Mayıs 2024, Cuma
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FETÖ üyesi kadınlardan "sarılarak" para verme taktiği
İstanbul'da FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasına yönelik 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmada, öğrencilerin kaldığı evlerin masrafları için toplanan paraları meydanlarda buluşan şüphelilerin birbirlerine sarılırken verdiği belirlendi.
İstanbul'da FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasına yönelik 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT tarafından FETÖ'nün güncel yapılanmasının tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen ortak çalışma sonucunda 28 kişinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.