LGS’ye son 2 gün! Sınav stresiyle nasıl başa çıkılır? Soru çözme stratejisi nasıl olmalı?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınava 2 gün kaldı. 2 Haziran Pazar günü 1 milyonu aşkın öğrenci o sınavda ter dökecek. Peki sınav öncesi sınav anı ve sonrası öğrenciler ne yapmalı? Öğrenciler kadar veliler de önemli. A Haber muhabiri Murat Sekban konuğu olan eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu önemli bilgiler paylaştı.

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