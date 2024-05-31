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LGS’ye son 2 gün! Sınav stresiyle nasıl başa çıkılır? Soru çözme stratejisi nasıl olmalı?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 31.05.2024 12:15
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınava 2 gün kaldı. 2 Haziran Pazar günü 1 milyonu aşkın öğrenci o sınavda ter dökecek. Peki sınav öncesi sınav anı ve sonrası öğrenciler ne yapmalı? Öğrenciler kadar veliler de önemli. A Haber muhabiri Murat Sekban konuğu olan eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu önemli bilgiler paylaştı.
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