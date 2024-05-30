Başkan Erdoğan'ın siyaseti gerçekleri bir kez daha gösterdi! Katil Netanyahu'nun oğlunun skandal paylaşımının şifreleri A Haber'de

Gazze'de ve Refah'ta Müslümanlara soykırım yapan katil İsrail devleti, acımasızlıkta sınır tanımadı. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından tepkilerlerle karşılaşan Netanyahu'nun oğlundan ise skandal bir paylaşım geldi. Katil Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Instagram hesabından "Büyük İsrail" hedefine uygun şekilde Irak, Suriye ve İran’ın bir kısmını da içeren ve Türkiye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan "4 parçalı Kürdistan" haritasını paylaştı. Yıllarca PKK terör örgütünü destekleyen ülkesinin yaklaşımını yansıtan Yair, paylaşımına "özgür Kürdistan" yazdı. Akademisyen Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger, Amerika'nın Orta Doğu'da nihai amacını terörist Netanyahu'nun oğlunun skandal paylaşımı üzerinden A Haber'de değerlendirdi. İşte detaylar...