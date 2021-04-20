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Erzincan'da kırmızı alarm! Yeni koronavirüs tedbirleri alındı

İHA
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Giriş: 20.04.2021 15:13
Güncelleme:20.04.2021 15:21
Son dakika haberine göre; Yeni tip koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Erzincan'da İl Pandemi Kurulu toplantısının ardından çok sayıda yeni karar devreye girdi. Erzincan'da maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar kameralarla tespit edilecek. İşte Erzincan'da alınan yeni tedbirler
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