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Ermenistan’ın asıl hedefi stratejik enerji hatları mı? Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu A Haber’de değerlendirdi

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Giriş: 28.09.2020 22:58
Güncelleme:28.09.2020 23:06
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Ermenistan’ın neden Karabağ’ı hedef aldığını değerlendirdi. Asıl hedefin stratejik enerji hatları olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Kumbaroğlu bölgedeki jeopolitik dengelerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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