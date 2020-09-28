- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
Ermenistan sivilleri hedef aldı! A Haber savaş suçunun işlendiği bölgede
Ermenistan ordusu saldırılarını daha çok Terter ve Ağdam bölgesinde yoğunlaştırdı ve buralarda çok sayıda konutta hasar oluştu.
Çatışmalarda Ermenistan askerlerinin ateş açtığı bölgelerden biri olan Ağdam ilinin Mireşelli köyünde çok sayıda eve mermi isabet etti.
AZERBAYCAN BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA
Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğinin Cenevre Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek, sivil halkın bulunduğu bölgelere ağır silahlarla ateş açtığı aktarıldı.
Ermenistan'ın provokatif eylemlerini sürdürdüğünü belirten Başsavcılık, Ermeni topçuların açtığı ateş sonucu Naftalan ilçesine bağlı Kaşaltı köyü sakini Gurbanov Elbrus ve ailesinden 4 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırılarda şu ana kadar 19 sivilin de yaralandığını açıkladı.