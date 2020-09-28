Ermenistan sivilleri hedef aldı! A Haber savaş suçunun işlendiği bölgede

Ermenistan ordusu, sivil halkı hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusu, Terter şehrinde sivil yerleşim bölgesinde bir binayı hedef aldı. Binada ağır hasar meydana gelirken, siviller bölgeden uzaklaştırıldı. Ermenistan’ın saldırısı sonucu bölgede bir sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Yapılan son açıklamaya göre Azerbaycanlı 6 sivil hayatını kaybetti, 26 sivil ise yaralandı. Gelişmeleri A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı.

Ermenistan ordusu saldırılarını daha çok Terter ve Ağdam bölgesinde yoğunlaştırdı ve buralarda çok sayıda konutta hasar oluştu.

Çatışmalarda Ermenistan askerlerinin ateş açtığı bölgelerden biri olan Ağdam ilinin Mireşelli köyünde çok sayıda eve mermi isabet etti.

AZERBAYCAN BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğinin Cenevre Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek, sivil halkın bulunduğu bölgelere ağır silahlarla ateş açtığı aktarıldı.

Ermenistan'ın provokatif eylemlerini sürdürdüğünü belirten Başsavcılık, Ermeni topçuların açtığı ateş sonucu Naftalan ilçesine bağlı Kaşaltı köyü sakini Gurbanov Elbrus ve ailesinden 4 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırılarda şu ana kadar 19 sivilin de yaralandığını açıkladı.