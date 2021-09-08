Ergene Nehri’nde kirlilik! Kirliliği sebebi ne, neden temizlenemiyor?

Ergene Nehri'nin önemli kollarından Çorlu Deresi endüstriyel atıklar nedeniyle simsiyah akıyor. Tekirdağ'a bulunan A Haber muhabiri Filiz Uçan detayları aktardı. Filiz Uçan, “Özellikle 1980 yılların başlarından beri fabrikaların atıkları nedeniyle Ergene kirleniyor ve bu sorun bir türlü çözülemiyor. Tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgede vatandaşlar artık bu sorunun çözüme kavuşmasını istiyor.” ifadelerini kullandı.

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