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Engin Altay’dan uzay fonu açıklaması! Tekne tatilinde olduğu için fon kullanıldı

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Giriş: 22.07.2023 09:32
Güncelleme:22.07.2023 09:35
CHP'de "değişim" kavgaları sürerken Engin Altay'ın Ekrem İmamoğlu'nun gizli zoom toplantısına uzay efekti ile katılması gündem olmuştu. Altay'ın tekne tatilinde olduğu için bu efekti kullandığı iddia edildi. Tartışmalar sürerken Engin Altay açıklama yaptı.
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