Türkiye'de yaklaşık 4 milyon başıboş köpek var! Sokak köpekleri sorunu nasıl çözülecek?

Tartışma konusu olan sokak köpeklerine yönelik yasal düzenleme taslağı hazırlandı. Peki, sokak hayvanlarına yönelik bu zamana kadar neler yapıldı? Neler yapılması gerek? Detaylar A Haber ekranlarında…

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