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Pendik’teki parçalanmış ceset olayında yeni detay! Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 19:38
İstanbul'un Pendik ilçesinde çöp konteynerlerinde 16 parçaya bölünmüş olarak bulunan cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken yeni detaylara ulaşıldı. Beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler atan ve ardından kovayı yeşillik alana fırlattığı tespit edilen B.D. gözaltına alındı. Beyaz kova kriminal incelemeye gönderilirken, şüpheli B.D.'nin evinde de kan izleri arandı. Öte yandan parçalanmış ceset soruşturmasında gözaltına alınan B.D tutuklandı. İşte detaylar...
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Pendik’teki parçalanmış ceset olayında yeni detay!
Pendik’teki parçalanmış ceset olayında yeni detay!
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