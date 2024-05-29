29 Mayıs 2024, Çarşamba
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Pendik’teki parçalanmış ceset olayında yeni detay! Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
İstanbul'un Pendik ilçesinde çöp konteynerlerinde 16 parçaya bölünmüş olarak bulunan cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken yeni detaylara ulaşıldı. Beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler atan ve ardından kovayı yeşillik alana fırlattığı tespit edilen B.D. gözaltına alındı. Beyaz kova kriminal incelemeye gönderilirken, şüpheli B.D.'nin evinde de kan izleri arandı. Öte yandan parçalanmış ceset soruşturmasında gözaltına alınan B.D tutuklandı. İşte detaylar...