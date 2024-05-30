30 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

FETÖ'ye KISKAÇ-18 operasyonu! 90 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.05.2024 08:52
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde son 4 gün içinde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-18” operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Efes-2024 tatbikatı devam ediyor!
Efes-2024 tatbikatı devam ediyor!
Enerjide dışa bağımlılık azalıyor
Enerjide dışa bağımlılık azalıyor
AK Parti’den 4 yıllık reform atağı!
AK Parti’den 4 yıllık reform atağı!
Husiler cephe hattını genişletti
Husiler cephe hattını genişletti
Hakan Fidan 30-31 Mayıs’ta Prag’da olacak!
Hakan Fidan 30-31 Mayıs’ta Prag’da olacak!
FETÖ’ye KISKAÇ-18 operasyonu!
FETÖ'ye KISKAÇ-18 operasyonu!
“İnsanlığın ortak vicdanı beşten büyüktür!”
“İnsanlığın ortak vicdanı beşten büyüktür!”
Baba 3 çocuğunu korkunç şekilde öldürdü
Baba 3 çocuğunu korkunç şekilde öldürdü
Başkan Erdoğan Norveç Başbakanı ile görüştü!
Başkan Erdoğan Norveç Başbakanı ile görüştü!
Başıboş köpek sorunu ile ilgili açıklama!
Başıboş köpek sorunu ile ilgili açıklama!
144 villaya rüşvet karşılığı imar izni verilmiş!
144 villaya rüşvet karşılığı imar izni verilmiş!
Pendik’teki parçalanmış ceset olayında yeni detay!
Pendik’teki parçalanmış ceset olayında yeni detay!
Daha Fazla Video Göster