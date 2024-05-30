Afgan işçinin yakıldığı olayda 6 sanık hakim karşısına çıktı! İfadeleri kan dondurdu
Zonguldak'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Afganistan uyruklu 50 yaşındaki Vezir Mohammad Nourtani'nin ormanlık alanda cesedinin yanmış halde bulunduğu olayın ilk duruşması 12 saatte tamamlandı. "Maden ocağı kaçak, başımız ağrır" düşüncesi ile Nourtani'nin 5 litre benzin alınarak yakıldığı ortaya çıkarken ifadeleri kan dondurdu. Tutukluluğunun devamına karar verilen 3 sanığın tahliye talebi reddedildi.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
08:07 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
08:52
Olay, 10 Kasım 2023'te Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler, ağaçlıklı alanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler tarafından, benzin dökülerek yakıldığı belirlenen ceset, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Yapılan araştırmada cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi. Otopside Nourtani'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Afgan madencinin cenazesi, 11 Kasım'da toprağa verildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Nourtani'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş (46) ve Enver Gideroğlu (34) ile Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın (52) tutuklandı. Ocak çalışanları S.K. (28), E.D. (22) ve kömür ticareti yapan A.Ç. (46) adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaçak ocağın jandarma tarafından olaydan 4 gün önce kapatıldığı ancak sahiplerinin sonrasında tekrar açtığı belirlendi. Kaçak ocak, olayın ardından imha edilerek kapatıldı.
' OCAK KAPANIR ENDİŞESİYLE CESEDİ YAKTIKLARI İDDİANAMEDE YER ALDI'
Hazırlanan iddianamede, Afgan madencinin kaçak ocakta vagon arasına sıkışarak iş kazası geçirdiği, ocak sahiplerinin de 'olay ortaya çıkarsa ocak kapanır' korkusuyla hareket ettikleri ifade edildi. Nourtani'nin cansızken yakıldığına değinilen iddianamede, 6 şüpheli hakkında 'İştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Zonguldak 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.
Zonguldak 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Milletvekili Özgül Saki, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan katılarak aileye destek verdi. Duruşmada tutuklu sanık Hakan Körnöş ile tutuksuz sanıklar E.D. ve A.Ç. hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar Enver Gideroğlu ve Ahmet Aydın ile tutuksuz sanık S.K. SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulunurken, Zonguldak Barosu yönetiminden 4 avukat, olayın kamu vicdanını yaraladığı ve mahkemeye tarihi sorumluluk düştüğünü ifade ederek baro adına dosyaya katılma talebi sundu.