Afgan işçinin yakıldığı olayda 6 sanık hakim karşısına çıktı! İfadeleri kan dondurdu

Zonguldak 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Milletvekili Özgül Saki, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan katılarak aileye destek verdi. Duruşmada tutuklu sanık Hakan Körnöş ile tutuksuz sanıklar E.D. ve A.Ç. hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar Enver Gideroğlu ve Ahmet Aydın ile tutuksuz sanık S.K. SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulunurken, Zonguldak Barosu yönetiminden 4 avukat, olayın kamu vicdanını yaraladığı ve mahkemeye tarihi sorumluluk düştüğünü ifade ederek baro adına dosyaya katılma talebi sundu.