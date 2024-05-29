Başkan Erdoğan Norveç Başbakanı Store ile telefonda görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Başbakanı Store ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, İsrail'in katliamları ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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