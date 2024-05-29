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Büyükçekmece Belediyesi’nde rüşvet davası! 144 villaya rüşvet karşılığı imar izni verilmiş

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 19:55
Büyükçekmece Belediyesi’nin temelsiz 144 villaya rüşvet karşılığı imar izni vermesine yönelik açılan davada henüz duruşma yapılmadan 8 tutuklu sanığın tahliye edildiği ortaya çıktı. Kararı veren Bakırköy 13. Ağır ceza mahkemesi heyeti hakkında inceleme başlatıldı. İşte detaylar…
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144 villaya rüşvet karşılığı imar izni verilmiş!
144 villaya rüşvet karşılığı imar izni verilmiş!
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