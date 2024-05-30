Dünyanın en iyi 100 şehri sıralandı: Listeye 3 ilimiz damga vurdu

Dünyanın en iyi şehirleri listesi, Türkiye'nin üç kentini bünyesinde barındırarak dikkat çekici bir çeşitlilik sunuyor. Euromonitor'un titiz çalışması sonucu oluşturulan bu liste, ekonomik, ticari ve turizm performansı gibi 55 farklı ölçütü temel alarak hazırlandı. Ancak, listede öne çıkan bir detay da İstanbul'un yer almasıydı. İstanbul, 20.2 milyon uluslararası ziyaretçi sayısıyla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı. Bu veri, İstanbul'un küresel ölçekteki çekim gücünü ve turistik cazibesini bir kez daha kanıtlıyor.

DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ LİSTESİ