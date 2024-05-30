30 Mayıs 2024, Perşembe
Dünyanın en iyi 100 şehri sıralandı: Listeye 3 ilimiz damga vurdu
Dünyanın en prestijli pazar araştırma şirketlerinden Euromonitor, dünya genelindeki şehirlerin performansını değerlendirdiği kapsamlı bir liste yayınladı. Bu listede, ekonomik güç, ticari etkinlik ve turizm potansiyeli gibi 55 farklı kriter kullanılarak dünyanın en iyi 100 şehri belirlendi. Avrupa, listenin büyük bir bölümünü oluşturarak toplamda 63 şehirle temsil edilirken, Türkiye'den de üç şehir bu seçkin listeye girmeyi başardı.
Giriş Tarihi: 30.05.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 09:05
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