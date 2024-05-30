Husiler ilk kez Akdeniz’de gemi vurdu! Husiler cephe hattını genişletti

Husiler yaklaşık 7 aylık süreçte; ilk kez Akdeniz'de İsrail'e giden bir gemiyi vurdu. Husi Sözcüsü; Kızıldeniz, Umman ve Akdeniz'de toplamda 6 geminin vurulduğu açıkladı.. Ayrıca ABD'ye ait 6. insansız hava aracı da yine Husi güçleri tarafından vuruldu.

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