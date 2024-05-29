Başıboş köpek sorunu ile ilgili açıklama! "Kimse bize merhamet üzerinden ders vermesin"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında başıboş köpek sorununa değindi. "Bizim bu sorunu köklü şekilde sonuca ulaştırmamız şart." diyen Başkan Erdoğan yapılacak değişiklikleri anlattı. "Önceliğimiz sahiplendirmek" dedi. Yasa hazırlığı üzerinden hükümeti eleştirenlere de "Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın" diyerek seslendi. İşte detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN