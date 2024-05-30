Artık daha kolay! ATM'ye gidecekler sistem değişti!

Türkiye bankacılık sektöründe önemli bir adım olarak kabul edilen TAM ATM projesi, yedi bankanın iş birliğiyle hayata geçirildi. Vatandaşların günlük hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelen ATM'ler, bu proje sayesinde daha da erişilebilir hale gelecek. Proje, bankacılık işlemlerinde kullanım kolaylığı ve yaygın erişim olanakları sunarak sektörde olumlu bir yenilik olarak değerlendiriliyor.