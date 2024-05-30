30 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Artık daha kolay! ATM'ye gidecekler sistem değişti!

Türkiye bankacılık sektöründe önemli bir adım olarak kabul edilen TAM ATM projesi, yedi bankanın iş birliğiyle hayata geçirildi. Vatandaşların günlük hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelen ATM'ler, bu proje sayesinde daha da erişilebilir hale gelecek. Proje, bankacılık işlemlerinde kullanım kolaylığı ve yaygın erişim olanakları sunarak sektörde olumlu bir yenilik olarak değerlendiriliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 07:59
  • 1
  • 10
Artık daha kolay! ATM’ye gidecekler sistem değişti!

Türkiye'nin bankacılık sektöründeki 7 büyük bankasının iş birliğiyle hayata geçirilen TAM ATM projesi, İstanbul Finans Merkezi'ndeki VakıfBank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) olarak adlandırılan bu yenilikçi proje, bankacılık işlemlerini tek bir platformda toplayarak kullanıcılarına hızlı, masrafsız ve avantajlı hizmet sunmayı amaçlıyor.

  • 2
  • 10
Artık daha kolay! ATM’ye gidecekler sistem değişti!

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT ATM'leri, "TAM" platformu altında birleşerek Türkiye'nin ATM Merkezi'ni oluşturdu. Proje, orta vadede ekonomiye yaklaşık 500 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyor.

  • 3
  • 10
Artık daha kolay! ATM’ye gidecekler sistem değişti!

Orta Vadede Ekonomiye Büyük Katkı

Yapılan açıklamaya göre, "TAM" platformu, üye bankaların müşterilerine daha hızlı ve avantajlı hizmet sunabilmek adına bankacılık işlemlerinin tek noktadan ve kolay bir şekilde yapılmasına imkan tanıyacak. Platformda para çekme, para yatırma ve bakiye sorgulama gibi temel bankacılık işlemlerinin yanı sıra diğer bankacılık hizmetleri de sunulacak.

  • 4
  • 10
Artık daha kolay! ATM’ye gidecekler sistem değişti!

Hizmet Kalitesinde Artış Bekleniyor

81 ilde 5 bin 600 ATM ile hizmet veren platform, yakın gelecekte üye bankaların tüm ATM'lerinin sisteme dahil edilmesiyle 19 bin adede ulaşacak. Bu işbirliği sayesinde müşteri alışkanlıklarının değişmesi, konvansiyonel şube bankacılığının işlem payının azalması ve operasyonel süreçlerin daha etkin yönetilmesi öngörülüyor.

  • 5
  • 10
Artık daha kolay! ATM’ye gidecekler sistem değişti!

Teknik Detaylar ve Tasarruf Hedefleri

Platformun teknik detayları hakkında yapılan açıklamaya göre, "TAM" projesi ile üye bankaların müşterileri masrafsız ve komisyonsuz hizmet alabilecek. Tüm ATM bileşenleri tek bir merkezden yönetilirken, yeni ve ortak bir yazılım kullanılacak. Bu yazılım sayesinde mevcut sınırlı işlem seti genişletilerek müşterilere tam hizmet sunulacak.