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Bursa'da kan donduran vahşet! Baba 3 çocuğunu korkunç şekilde öldürdü

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 29.05.2024 20:40
Bursa'da, boyacılık yapan Murat Kılıç (39) evinin bodrumunda dehşet saçtı. Gözü dönmüş baba, kızları 11 yaşındaki Zeynep ile 6 yaşındaki Aslı Kılıç'ı kesici aletle, 3 yaşındaki minik oğlunu ise boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu ve "Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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Baba 3 çocuğunu korkunç şekilde öldürdü
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