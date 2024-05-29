Bursa'da kan donduran vahşet! Baba 3 çocuğunu korkunç şekilde öldürdü

Bursa'da, boyacılık yapan Murat Kılıç (39) evinin bodrumunda dehşet saçtı. Gözü dönmüş baba, kızları 11 yaşındaki Zeynep ile 6 yaşındaki Aslı Kılıç'ı kesici aletle, 3 yaşındaki minik oğlunu ise boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu ve "Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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