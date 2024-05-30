Pendik'te 16 parçaya bölünmüş ceset soruşturmasında flaş gelişme! O alet evinde bulundu

Son dakika haberi | İstanbul Pendik'te geçtiğimiz gün 4 farklı konteynerde 16 parçaya ayrılmış şekilde bulunan ceset soruşturmasında 1 kişi tutuklandı. Tutuklanan B.D. ile öldürülen Nihat Salih'in önceden tanıştığı ve olay günü ile ilgili yapılan soruşturmada B.D.'nin beyaz kovanın yanı sıra bir çuvalı sürükleyerek konteynere attığı yönünde bilgi edinildi. Ayrıca yapılan incelemede B.D.'nin evinde balta ve Nihat Salih'e ait DNA'lar bulundu.