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Pendik'te 16 parçaya bölünmüş ceset soruşturmasında flaş gelişme! O alet evinde bulundu

Son dakika haberi | İstanbul Pendik'te geçtiğimiz gün 4 farklı konteynerde 16 parçaya ayrılmış şekilde bulunan ceset soruşturmasında 1 kişi tutuklandı. Tutuklanan B.D. ile öldürülen Nihat Salih'in önceden tanıştığı ve olay günü ile ilgili yapılan soruşturmada B.D.'nin beyaz kovanın yanı sıra bir çuvalı sürükleyerek konteynere attığı yönünde bilgi edinildi. Ayrıca yapılan incelemede B.D.'nin evinde balta ve Nihat Salih'e ait DNA'lar bulundu.

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 09:34
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Pendik’te 16 parçaya bölünmüş ceset soruşturmasında flaş gelişme! O alet evinde bulundu

Pendik'te 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulunmasının ardından inceleme başlatan polis ekipleri olay günü çöp konteynerine çuval atan 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin evinde olayda kullanıldığı değerlendirilen balta bulundu. B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Pendik’te 16 parçaya bölünmüş ceset soruşturmasında flaş gelişme! O alet evinde bulundu

Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs Pazartesi sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çöp atmak için konteynere yaklaşan vatandaş, parçalanmış cesedi gördü. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

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Pendik’te 16 parçaya bölünmüş ceset soruşturmasında flaş gelişme! O alet evinde bulundu

Yapılan çalışmada, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış olarak iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek cesedi olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede bulunan konteynerlerde de incelemeler yaptı.

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Pendik’te 16 parçaya bölünmüş ceset soruşturmasında flaş gelişme! O alet evinde bulundu

Yapılan çalışmaların sonunda parçalanmış cesedin mahalledeki 4 ayrı konteyner içinde olduğunu belirledi. Yapılan incelenmelerde cesedin Nihat Salih adında bir kişiye ait olduğu belirlendi.

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Pendik’te 16 parçaya bölünmüş ceset soruşturmasında flaş gelişme! O alet evinde bulundu

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nihat Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.