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Erdoğan’dan Refah katliamına tepki! “İnsanlığın ortak vicdanı beşten büyüktür”

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 21:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’nda İsrail’in Refah’ta yaptığı saldırılardan bahsetti, vahşete sebep olan herkese çok sert tepki gösterdi.
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