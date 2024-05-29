Erdoğan’dan Refah katliamına tepki! “İnsanlığın ortak vicdanı beşten büyüktür”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’nda İsrail’in Refah’ta yaptığı saldırılardan bahsetti, vahşete sebep olan herkese çok sert tepki gösterdi.

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