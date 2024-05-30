AK Parti’den 4 yıllık reform atağı! Vatandaşın sorunlarına “altın yıl” neşteri

AK Parti, değişimin adını “Reformlar” koydu. 2025'e giden süreçte bir yıl boyunca ihtiyaç görülen tüm alanlarda reform yapılacağını söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, bunu da "Altın yıl" diyerek anlattı. İmardan, gıda güvenliğine, kamu yönetiminden, yeni anayasaya kadar her konuya değinileceğini toplumun ihtiyacı olan her adımın atılacağını dile getirdi.

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