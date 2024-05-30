30 Mayıs 2024, Perşembe
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Türkiye yenilenebilir enerjide dünyada ilk 11’de! Enerjide dışa bağımlılık azalıyor
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, 2023 yılına ilişkin verileri açıkladı. Türkiye yenilenebilir enerjide dünyada ilk 11, Avrupa'da ise 5'inci sıraya yükseldi. Öyle ki yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik üretimi ile Türkiye'deki sanayi tüketiminin tamamı karşılanır hale geldi. İşte detaylar…