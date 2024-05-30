Türkiye yenilenebilir enerjide dünyada ilk 11’de! Enerjide dışa bağımlılık azalıyor

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, 2023 yılına ilişkin verileri açıkladı. Türkiye yenilenebilir enerjide dünyada ilk 11, Avrupa'da ise 5'inci sıraya yükseldi. Öyle ki yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik üretimi ile Türkiye'deki sanayi tüketiminin tamamı karşılanır hale geldi. İşte detaylar…

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