Kalben soruşturmasında şoke eden iddia: Ünlülere uyuşturucu satıyor
Ünlü şarkıcı Kalben'in evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunun yankıları devam ederken savcılığın yürüttüğü soruşturmaya yönelik yeni detaylar ortaya çıktı. Kalben'i ihbar eden kişinin, şarkıcının müzik dünyasından ünlü isimlere de uyuşturucu sattığını, bu satışları ise menajeri aracılığıyla gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 30.05.2024
08:33
Ünlü şarkıcı Kalben'in evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunun yankıları devam ederken savcılığın yürüttüğü soruşturmaya yönelik yeni bilgiler ortaya çıktı. Magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşen operasyonun detaylarına ulaşıldı.
Kalben'in ikametine yapılan operasyonun arkasında İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarda Kalben'in yurt dışında iken kokain isimli uyuşturucu maddeyi kullanırken gizlice çekilmiş bir videosunun gönderildiği ortaya çıkmıştı.
ÜNLÜ İSİMLERİ İHBAR ETTİ İhbarcının emniyete gönderdiği dilekçede, 'Şarkıcı Kalben Sağdıç uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor." şeklinde devam eden ihbarda, Kalben'in müzik dünyasından bazı ünlü isimlere de uyuşturucu sattığını, bu satışları ise menajeri aracılığıyla gerçekleştirdiğini iddia etti.
Kalben ise ifadesinde, bu iddiayı reddetti. Uyuşturucu satışıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen ünlü şarkıcı iftira atıldığını anlattı. Savcılık, ihbarcının iddialarını mercek altına aldı.
OPERASYONDAN BİR GÜN ÖNCE KULLANDIM İTİRAFI Kalben ifadesinin devamında uyuşturucu bağımlılığının olduğunu bu nedenle tedavi gördüğünü ifade ederken, evine operasyon yapılmadan bir gün önce arkadaşlarıyla birlikte oturduğu kafeteryanın tuvaletinde kokain isimli uyuşturucu maddeyi kullandığını belirtti.