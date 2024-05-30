30 Mayıs 2024, Perşembe
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Hakan Fidan 30-31 Mayıs’ta Prag’da olacak! NATO gayriresmi dışişleri bakanları toplantısı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Gayrıresmi dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere 30-31 Mayıs'ta Prag'ta olacak. Toplantının ana gündemi NATO'nun güvenliği ve güçlenmesi. Toplantıda Türkiye'nin beklentilerini ve görüşlerini dile getirecek olan Bakan Fidan, terörle mücadele konusunda müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizecek.