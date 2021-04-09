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Efkan Ala’dan A Haber’de İtalya Başbakanı Mario Draghi’ye tepki! "Türkiye’nin büyümesinden memnun olmayanlar var"
A Haber’de konuşan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Başkan Erdoğan'a ''diktatör'' diyerek küstahlığını gözler önüne seren İtalya Başbakanı Draghi'ye tepki gösterdi. Ala, “Türkiye’nin büyümesinden memnun olmayanlar var. Nezaketsiz ifadelerin kullanılması inanılır gibi değil” dedi.