İtalyan Başbakanı Draghi Başkan Erdoğan'la ilgili skandal bir ifade kullanmıştı! İtalyan büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

Başkan Erdoğan'a yönelik 'diktatör' ifadesiyle küstahça saldıran Draghi "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Komisyon Başkanı Ursula'ya davranışına katılmıyorum, Bu diktatörlere açık sözlü olmalıyız ama aynı zamanda ülkelerimizin çıkarları için işbirliği yapmalıyız." dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi. AB Charles Michel'ın ekibi görüşme sonrası çıkan haberlerin ardından "Her şey protokole uygundu" açıklamasını yapmıştı.

"AB'NİN İSTEDİĞİ DÜZEN UYGULANDI"

Konu ile alakalı açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dar kapsamlı ve heyetler arası görüşmelerde her iki tarafta düşüncelerini ifade ettiler. Son derece verimli bir görüşme oldu. Protokol konusuna gelecek olursak... Çok haksız ithamlar var. Türkiye köklü bir devlettir. Türkiye ilk defa misafir ağırlamıyor. Türkiye'de yapılan görüşmelerde, hem uluslararası protokol hem de Türk misafirperverliğinin getirdiği usuller uygulanır. Biz AB'nin kendi içindeki işleyişe karışmayız. Protokol birimlerimiz önceden bir araya geldi. Görüşmede uygulanan protokolde de AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır. Nokta" dedi.

İTALYA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Skandalın ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN İTALYA BAŞBAKANI'NA TEPKİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz." dedi.

NUMAN KURTULMUŞ: BİZDEN DİKTATÖR ÇIKMAZ!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuya ilişkin, ''İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz! Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın.'' ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KALIN: HADSİZ VE MESNEDSİZDİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye'den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya'nın atanmış Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnedsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz.'' dedi.