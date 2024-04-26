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Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredat taslağını duyurdu! Uzman isim A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 26.04.2024 15:28
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Model" kamuoyunun görüşüne sunuldu. Gelişmeyi A Haber değerlendiren eğitimci Tolga Erdoğdu, “Yeni hazırlık ve çalışma süreci olmadı. 2013 yılında başlayan ve 2017 yılında yapılan müfredat değişikliğe birlikte 10 yıldır yapılan bir çalışmanın sonuca varılmış bir hali oldu. Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin'in de 2013'ten beri içinde olduğu süreci artık noktalandırmış oluyor. Türkiye'nin gerçeklerine ve dünyadaki gelişmelere uygun şekilde bize özgün bir model olarak sunuldu.” ifadelerini kullandı.
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