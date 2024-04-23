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Dünyanın kanayan yarası: Orta Doğu! Türkiye’nin Orta Doğu’daki diplomasi atağı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 15:12
İnsanlık, uluslararası sistemde jeopolitik risklerin fazlaca olduğu bir dönemi yaşıyor. İşte böylesi bir ortamda Türkiye, hem kendi güvenliği hem de dünya barışı için aktif bir dış politika yürütüyor. Şimdi bu konuya ilişkin detayları mercek altına aldığımız “Analiz” haberimiz geliyor ekranlara...
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