Dünya KAAN’ı konuştu, Sözcü ve Cumhuriyet kör oldu! Erkan Tan’dan A Haber’de sert tepki: Bizden gibi görünen…

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın gökyüzüyle buluşması dünya gündeminde geniş yer buldu. Birçok medya kuruluşu, KAAN'ın ilk uçuşunu "dönüm noktası" olarak yorumladı. Dünya KAAN'ı konuşurken, Türkiye'nin savunma sanayiinde yerli ve millileşmesini hazmedemeyen bazı gazeteler ilk sayfalarında KAAN'a yer vermedi. A Haber Spikeri Erkan Tan, canlı yayında bu konuya sert tepki gösterdi. Tan, "Bununla gurur duymayanlar da var. Sözcü ve Cumhuriyet Gazetesi’nin ilk sayfasında tek bir satır haber tek bir fotoğraf yok. Bütün dünyada haber oldu yayınlarda özel yer verdiler. Bu iki gazete, bu milletin gazetesi mi? Bu milletin sözcüsü mü bunlar? İlk sayfalarında tek bir satır haber tek bir fotoğraf yok. Halbuki bütün dünyada haber olmuş bir konu bütün gazetelerde tam sayfa, televizyonlarda dakikalarda yayın yapılıyor. Büyük bir başarı olduğunu dünya söylüyor. Ama bunlarda ilk sayfada yok. Bizden gibi görünen bizden olmayanlar var bu memlekette. Bizden gibi görünen bizden olmayanlar var onlar kudurdular. Biz yapandan yaptırandan emek veren herkesten Allah razı olsun diyoruz, gururluyuz." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN