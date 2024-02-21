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Türkiye’nin havacılık serüveni! KAAN’ın özellikleri neler? | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2024 13:59
TUSAŞ tarafından geliştirilen 5. Nesil Milli Muharip Uçak Kaan, ilk uçuşunu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı olacak olan KAAN'ın 2028 yılında ise TSK'nın envanterine girmesi bekleniyor. Peki Milli Muharip Uçağın özellikleri neler? Türkiye'nin askeri gücüne nasıl bir katkı sunacak? Detaylar analiz haberimizde...
Milli muharip uçak KAAN gökyüzünde!

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