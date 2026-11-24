Hayati Yazıcı, AK Parti MYK ve MKYK üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı

Hayati Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamayla AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve yol arkadaşlarına teşekkür eden Yazıcı, ülkesi ve milletine hizmet etme sorumluluğundan ayrılmadığını vurguladı. Yazıcı, açıklamasında "Ben bugün bir makamı bırakıyorum, bir davayı değil; bir görevi devrediyorum, inancımı değil; bir unvandan vazgeçiyorum, ilkelerimden değil." ifadelerini kullandı.