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KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi! İşte mavi göğüs son bekçisi olan Milli Muharip Uçağı KAAN’ın özellikleri

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2024 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
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KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi! İşte mavi göğüs son bekçisi olan Milli Muharip Uçağı KAAN’ın özellikleri

Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN gökyüzüyle buluştu. Sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, KAAN ile Türkiye'nin dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacağına dikkat çekildi. Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

A Haber muhabiri Murat Sekban Türkiye'nin gelişmekte olan Savaş Uçakları için "Elbette Türkiye Savunma Sanayii alanında başarı merdivenlerini tırmanmaya devam ediyor. Önce İnsansız Hava Uçakları yapıldı. Dünya çapında kendisini kanıtlayan İHA'larımız var, Kızılelma ve ANKA-3 var. Bunlarında testleri devam ediyor." dedi

Milli Savaş uçağı KAAN'ın özellikleri hakkında "Sonunda insanlı savaş uçağımız Milli Muharip Uçağı KAAN bu sabah ilk uçuş testini gerçekleştirdi. Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil KAAN'ın uçuşuna yönelik yaptığı açıklamada detayları paylaştı.

Kotil "KAAN'ımız 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı" ifadelerini kullandı. Bu uçağın üretiminde sürecin başından yer alan mühendislerimi de birer kahraman." dedi.

"KAAN projesi için ilk imza Ağustos 2016'da atıldı. Kanat açıklığına baktığımızda 14 metrelik bir uzunluğa sahip. 21 metre uzunluğu var ve ilk uçuşuşuna bugün yani 21 Şubat 2024'te gerçekleştirdi."

"Yüksek performanslı radar özelliklerine sahip. Elektro-optik ve haberleşme konusunda özel radar sistemlerine sahip. Elektronik harp ve otomatik hedef algılaması muharebe alanında bu tür özellikler önemli ve bu alanda da gelişmiş özelliklere sahip."

"Çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekler ile arttırılmış muharebe gücüne de sahip zaten 5. Nesil derken uçan bir bilgisayardan bahsedebiliriz. Daha çok teknolojik donanımlı ve birçok şeyi akıllı olan bir uçaktan bahsediyoruz. Muharebe alanında envantere girmesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacaktır."

"Yüksek durumsal farklılıkları oluşturabiliyor ve diğer unsurlarla müşterek çalışıyor yani bu noktada gerek havada gerek karada olan araçlarımızla ortak bir müşterekte çalışabilme kabiliyetine sahip olacak."

"KAAN'ın alt kısmında dahili silah yuvası olacak. Düşük görünürlük ve kızılötesi hayal olmasında ki en önemli başlıklardan birisi. Düşman radarları tarafından fark edilmemesi ve operasyonları bu sayede daha başarılı şekilde yapacak. İlk uçuşunun ardından sadece Türk medyası değil Dünya medyası da KAAN'ı konuşuyor."

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