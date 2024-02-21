KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi! İşte mavi göğüs son bekçisi olan Milli Muharip Uçağı KAAN’ın özellikleri

"Çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekler ile arttırılmış muharebe gücüne de sahip zaten 5. Nesil derken uçan bir bilgisayardan bahsedebiliriz. Daha çok teknolojik donanımlı ve birçok şeyi akıllı olan bir uçaktan bahsediyoruz. Muharebe alanında envantere girmesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacaktır."