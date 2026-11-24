Eskişehir'de askeri helikopter neden düştü? Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Fazla A Haber'de değerlendirdi

Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerine ait AS-532 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Helikopterin teknik özellikleri, uçuş kabiliyeti ve enkaz görüntülerine ilişkin bilgiler paylaşan Fazla, kumanda arızası ve yüksek gerilim hatlarına temas gibi ihtimaller üzerinde durdu. Fazla, kazanın kesin nedeninin Kaza Kırım İnceleme Heyetinin yürüteceği çalışmalar sonucunda ortaya çıkacağını belirtti.